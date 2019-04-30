Социологи узнали о планах россиян на майские праздники

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,52 +0,06 EUR Бирж. 72,32 +0,23 Brent 72,39 +0,43% USD Нал. 65,05 64,18 EUR Нал. 72,79 71,88 USD ЦБ 64,69 -0,01 EUR ЦБ 72,20 +0,11 EUR/USD 1,1208 +0,0030 BTC/USD Бирж. 5 484,00 0 IMOEX 2 557,44 -0,48% RTSI 1 248,63 -0,50% DJIA 26 554,39 +0,04% Nasdaq 8 161,85 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 64,69 (-0,01) Quote, 29 апр, 12:54
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 72,2 (+0,11) Quote, 29 апр, 12:54
Дар царя Мидаса: как заработать на металлизации бабочек и скелетов птиц Pro, 11:32 Инфраструктура для ИИ: как российские компании могут найти новую нишу Pro, 11:30 Основатель сервиса YouDo Денис Кутергин — о российском рынке IT и стиле «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 11:30 Социологи узнали о планах россиян на майские праздники Общество, 11:25 Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м Общество, 11:24 Император Японии Акихито отрекся от престола Политика, 11:17 Utair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании Бизнес, 10:54 Bitcoin Cash потерял позиции: криптовалюту опередил EOS Крипто, 10:53 «Счастье»: писатель Александр Снегирев — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 10:53 Мужчину ранили ножом около здания РУДН Общество, 10:48 Японский сад в Москве: как выглядит офис производителя зубной пасты Недвижимость, 10:46  Эксперты составили список новых профессий в России Общество, 10:44 Поломка в электропитании не сказалась на работе российского сегмента МКС Технологии и медиа, 10:42 Минюст объяснил отказ в регистрации «Открытой России» Общество, 10:39
Общество ,  
0 
Социологи узнали о планах россиян на майские праздники

Исследовательский центр ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к празднованию 1 мая и чем планируют заняться в выходные дни. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Среди самых популярных идей для выходных — собраться в кругу семьи (49% респондентов), а также заняться огородом и дачей (21%). При этом, отмечает ВЦИОМ, еще 14 лет назад 1 мая чаще отмечали в гостях (в 2005 году так ответили 40% респондентов по сравнению с 12% в 2019 году).

Исследование также показало, что праздник будет отмечать почти половина опрошенных (49%). В первую очередь россияне воспринимают его как Международный день солидарности трудящихся (32% респондентов), затем как праздник весны (31%). Стало больше тех, кто воспринимает Первомай только как выходной день. Чаще так считают респонденты 18–24 лет (37%), среди людей 25–34 лет такой ответ дали 36%.

Большинство опрошенных (79%) считают, что отмечать 1 мая нужно лишь в России, из них 91% респонденты 18–24 лет. Праздник, по мнению россиян, необходим для того, чтобы отдохнуть (так считают 23% опрошенных), соблюсти традиции (22%), общаться друг с другом (21%).

По мнению 21% респондентов, Первомай — пережиток советского прошлого. Еще 15% считают, что праздников слишком много и нужно работать.

Теги: ВЦИОМ, Первомай, майские праздники
Материалы по теме
Роструд напомнил россиянам о двухдневной рабочей неделе и пяти выходных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter