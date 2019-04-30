Социологи узнали о планах россиян на майские праздники

Исследовательский центр ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к празднованию 1 мая и чем планируют заняться в выходные дни. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Среди самых популярных идей для выходных — собраться в кругу семьи (49% респондентов), а также заняться огородом и дачей (21%). При этом, отмечает ВЦИОМ, еще 14 лет назад 1 мая чаще отмечали в гостях (в 2005 году так ответили 40% респондентов по сравнению с 12% в 2019 году).

Исследование также показало, что праздник будет отмечать почти половина опрошенных (49%). В первую очередь россияне воспринимают его как Международный день солидарности трудящихся (32% респондентов), затем как праздник весны (31%). Стало больше тех, кто воспринимает Первомай только как выходной день. Чаще так считают респонденты 18–24 лет (37%), среди людей 25–34 лет такой ответ дали 36%.

Большинство опрошенных (79%) считают, что отмечать 1 мая нужно лишь в России, из них 91% респонденты 18–24 лет. Праздник, по мнению россиян, необходим для того, чтобы отдохнуть (так считают 23% опрошенных), соблюсти традиции (22%), общаться друг с другом (21%).

По мнению 21% респондентов, Первомай — пережиток советского прошлого. Еще 15% считают, что праздников слишком много и нужно работать.