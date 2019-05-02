В Калужской области в ДТП погиб ребенок и пострадали восемь человек

В Калужской области в ДТП погиб ребенок и пострадали восемь человек

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Калужской области. В результате погиб ребенок, сообщили РБК в пресс-службе УМВД региона.

«Скончался ребенок 2013 года рождения. Всего в ДТП участвовали четыре машины. По предварительной информации, один автомобиль выехал на полосу, причина уточняется», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в аварии также пострадали пять детей и трое взрослых. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, поэтому движение затруднено и организовано по одной полосе.

ТАСС со ссылкой на ГИБДД России добавляет, что ДТП произошло на 94-м км автотрассы М-3 «Украина». В Госавтоинспекции рассказали, что, по предварительным данным, водитель машины Тyota пытался перестроиться и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. После он столкнулся с машиной Chevrolet Lacetti, которая выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Toyota Corolla.