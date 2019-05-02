Новак сообщил о сокращении добычи в апреле по договору ОПЕК+

Новак сообщил о сокращении добычи в апреле по договору ОПЕК+

Россия к концу апреля сократила уровень добычи нефти до 229 тыс. барр./сутки без учета Соглашения о разделе продукции (СРП) и до 223 тыс. барр./сутки с учетом СРП. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, комментируя выполнение сделки ОПЕК+. Его слова приведены в сообщении пресс-службы Минэнерго, поступившем в РБК.

По итогам апреля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 213 тыс. и на 197 тыс. барр./сутки соответственно без учета и с учетом СРП, сообщил он. Ранее в рамках сделки ОПЕК+ Россия согласилась сократить свою нефтедобычу на 228 тыс. барр./сутки от уровня октября прошлого года.

Добыча относительно декабря прошлого года без учета СРП снизилась на 280 тыс. барр./сутки, а с учетом — на 247 тыс. барр./сутки.

Новак пообещал, что в мае добыча нефти сохранится на оговоренном уровне.