Александр Горбунов признался в авторстве телеграм-канала «Сталингулаг»

Автор телеграм-канала «Сталингулаг» подтвердил, что его настоящее имя Александр Горбунов, о чем лично рассказал в интервью русской службе Би-би-си.

Горбунову 27 лет, он родом из Махачкалы. Автор одного из самых популярных русскоязычных телеграм-каналов с детства страдает страдает спинальной мышечной атрофией и передвигается на инвалидной коляске.

На вопрос, зачем ему понадобился телеграм-канал, Горбунов ответил, что «просто захотелось писать». «Может, были какие-то личные переживания. Может, была какая-то недосказанность, потому что я много тогда работал, практически не отходил от компьютера, потому что и ходить особо было некуда», — сказал он.

По словам Горбунова, основным источником дохода для него служит трейдинг. «Телеграм-канал приносит не так много денег, как кажется. А расходы у меня в Москве очень большие», — сообщил он.