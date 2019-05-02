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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Александр Горбунов признался в авторстве телеграм-канала «Сталингулаг»

Автор телеграм-канала «Сталингулаг» подтвердил, что его настоящее имя Александр Горбунов, о чем лично рассказал в интервью русской службе Би-би-си.

Горбунову 27 лет, он родом из Махачкалы. Автор одного из самых популярных русскоязычных телеграм-каналов с детства страдает страдает спинальной мышечной атрофией и передвигается на инвалидной коляске.

На вопрос, зачем ему понадобился телеграм-канал, Горбунов ответил, что «просто захотелось писать». «Может, были какие-то личные переживания. Может, была какая-то недосказанность, потому что я много тогда работал, практически не отходил от компьютера, потому что и ходить особо было некуда», — сказал он.

По словам Горбунова, основным источником дохода для него служит трейдинг. «Телеграм-канал приносит не так много денег, как кажется. А расходы у меня в Москве очень большие», — сообщил он.

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Ссылка на интервью Би-би-си появилась и на самом канале с подписью: «Я «Сталингулаг», и я больше не аноним».

В июле 2018 года о том, что автором канала «Сталингулаг» может быть Горбунов, писал журнал РБК.

Теги: Telegram
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