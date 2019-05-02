Суд арестовал министра экономики Дагестана

Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственного управления МВД по республике.

Хасбулатова задержали 30 апреля в рамках дела, возбужденного по факту хищения более 20 млн руб. при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров Дагестана. По данным «Интерфакса», министра сняли с самолета, когда тот пытался покинуть республику.

Как сообщил РБК источник, близкий к правительству Дагестана, в кабинете министра шли обыски и выемка документов. Однако в приемной главы минэкономики эту информацию назвали недостоверной.