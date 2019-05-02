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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Суд арестовал министра экономики Дагестана

Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственного управления МВД по республике.

Хасбулатова задержали 30 апреля в рамках дела, возбужденного по факту хищения более 20 млн руб. при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров Дагестана. По данным «Интерфакса», министра сняли с самолета, когда тот пытался покинуть республику.

Политика
В Дагестане задержан министр экономики республики

Как сообщил РБК источник, близкий к правительству Дагестана, в кабинете министра шли обыски и выемка документов. Однако в приемной главы минэкономики эту информацию назвали недостоверной.

Хасбулатов стал министром экономики и территориального развития Дагестана в феврале прошлого года, до этого пять лет руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в республике. По версии следствия, в 2015 году он создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ завышала их стоимость. Средства выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами группы.

Теги: Дагестан, арест, Министр
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