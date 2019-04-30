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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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В Дагестане задержан министр экономики республики
Источники сообщают, что в министерстве идут обыски и выемка документов. Но официально ведомство это отрицает
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Об этом сообщил РБК источник в центральном аппарате МВД России. Источник, близкий к правительству республики, подтвердил эту информацию.

По данным источника «Интерфакса», Османа Хасбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и задержали на двое суток. Собеседник агентства сообщил о возбуждении уголовного дела, а также о том, что в доме министра и по месту работу проходят обыски. В каком статусе в деле находится Хасбулатов, не уточняется. «По предварительным данным, спецмероприятия проводят сотрудники УЭБиПК республики», — добавил источник агентства.

Источник РБК, близкий к правительству Дагестана, подтвердил, что в кабинете дагестанского министра идут обыски и выемка документов.

В то же время в приемной министра экономики и территориального развития Дагестана заявили РБК, что информация об обысках в министерстве недостоверна. На вопрос о задержании министра в приемной заявили: «На данный момент на работе его нет, он был в командировке».

«Такой информацией мы не обладаем», — заявили РБК в пресс-службе Министерства экономики и территориального развития Дагестана.

Осман Хасбулатов занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года. До этого он пять лет был руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике. Награжден медалью за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Авторы: Маргарита Девяткина, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков, Екатерина Костина
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