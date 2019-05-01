В Краснодаре полиция проверит видео с целующим землю в детсаду ребенком

Полицейские проводят проверку после публикации в Сети видео из Краснодара, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На видеозаписи, которую в том числе опубликовало на YouTube сообщество «Типичный Краснодар», видно, как воспитательница в детском саду в присутствии взрослых и других детей оскорбляет одного из воспитанников, требует от него встать на колени и насильно заставляет его целовать землю. Свое поведение женщина объясняет тем, что ребенок сказал, что «не любит Россию».

По данным радиостанции «Говорит Москва», женщину — заведующую детского сада № 74 Эмму Мильнер — уже уволили. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева заявила радиостанции, что проведет служебное расследование. Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб добавила, что направила запросы в правоохранительные органы и взяла ситуацию «под личный контроль».