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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Ученые проверили связь между употреблением риса и риском ожирения

Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление риса может способствовать снижению риска ожирения. В странах, жители которых едят в среднем по 150 грамм риса в день, уровень ожирения значительно ниже. Об этом сообщает портал EurekAlert со ссылкой на исследование, проведенное под руководством профессора Томоко Имаи из колледжа гуманитарных наук в Киото.

По оценкам исследователей, даже небольшое увеличение среднего потребления риса — до 50 грамм в день на человека — может снизить распространение ожирения во всем мире на 1% (с 650 млн человек в возрасте от 18 лет до 643,5 млн).

Ученые сравнили рационы жителей 136 стран с населением более 1 млн человек, используя данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Вместе с этим учитывалась информация о распространенности ожирения, доле населения старше 65 лет, расходах на здравоохранение и ВВП на душу населения. Страны были разделены на группы с низким и высоким потреблением риса.

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По данным исследователей, лидером по потреблению риса стал Бангладеш (473 грамма в день на человека). На втором месте — Лаос (433 грамма), на третьем — Камбоджа (438 грамм), следом идут Вьетнам (398 грамм) и Индонезия (361 грамм). Меньше всего риса едят жители Испании (около 22 грамм в день на человека), США и Великобритании (по 19 грамм) и Франции (15 грамм). В странах, жители которых потребляют много риса, снижены распространенность ожирения, уровень курения, а также доля пожилых людей среди населения, уровень образования и расходы на здравоохранение, пришли к выводу ученые.

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«Употребление риса, по видимому, защищает от прибавки в весе, — заявил Имаи. — Возможно, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание». При этом он отметил, что люди, в чьем рационе содержание риса сильно завышено, более склонны к диабету и метаболическому синдрому.

Теги: ожирение, Исследование
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