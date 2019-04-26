Ученые из Гарварда нашли связь между составом хлеба и риском диабета

Ученые пришли к выводу, что употребление пропионата — ингредиента, содержащегося в хлебобулочных изделиях и искусственных ароматизаторах — увеличивает уровень гормонов, которые могут вызвать ожирение или диабет. Исследование провели ученые Гарвардского института общественного здравоохранения в сотрудничестве с другими специалистами из Великобритании и Израиля, сообщается на сайте британского института.

Проведенные учеными опыты показали, что пропионат может привести к развитию инсулинорезистентности (т.е. клетки тела не реагируют должным образом на гормон) и гиперинсуленемии (когда уровень инсулина в крови сильно превышает уровень глюкозы). В частности, подопытные мыши стали набирать вес, у них развилась инсулинорезистентность.

В опытах над людьми участвовали 14 человек, их разделили на две группы. Одной давали блюда с 1 г пропионата, другим — с плацебо. До и после приема пищи ученые забирали образцы крови для анализов. У людей из первой группы выявили «значительное увеличение» уровней гормонов норэпинефрина (норадрелина), глюкагона и FABP4. Их содержание повышалось после приема пищи.

Ученые считают, что понимание того, каким образом содержащиеся в пище ингредиенты влияют на процессы метаболизма в организме, поможет бороться с ожирением и диабетом. От последнего в мире страдают более 400 млн человек.