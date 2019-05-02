Радулов помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,32 64,16 EUR Нал. 73,13 71,91 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 639,00 +9,40 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 430,14 -0,61% Nasdaq 8 049,64 -0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Ицхак Адизес: «Меняйтесь быстро или умирайте медленно» Pro, 09:27 Ученье — тьма: почему закрываются онлайн-образовательные стартапы Pro, 09:25 Трансграничная пшеница: что не так с российским продуктовым экспортом Pro, 09:21 Радулов помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом» Общество, 09:12 В Москве зафиксировали рекордно низкое с 1983 года атмосферное давление Общество, 08:57 В Иркутске из-за пожара в торговом центре эвакуировали 2 тыс. человек Общество, 08:35 Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле Политика, 08:24 МИД Украины выразил протест из-за упрощения получения гражданства России Политика, 08:17 Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа Политика, 07:54 В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия Политика, 07:35 Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии Политика, 07:13 СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул Политика, 07:04 Зеленский определился с главой своей администрации Общество, 06:47 Группировка кораблей НАТО вошла в Балтийское море Политика, 06:25
Общество ,  
0 
Радулов помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом»

«Даллас Старз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 1 мая на арене American Airlines Center, завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забили Джейсон Дикинсон (12-я минута), Джейсон Спецца (20-я), Джон Клингберг (30-я) и Роопе Хинтц (38-я), у «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко (6-я) и Роберт Томас (54-я).

Общество
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов отдал две голевые передачи. Также в ходе встречи результативными передачами отметились Тайлер Сегин и Матс Цуккарелло.

В серии до четырех побед обе команды выиграли по два раза. Пятый матч пройдет в Сент-Луисе 2 мая (3 мая 04:30 мск).

Теги: НХЛ, Даллас, Сент-Луис, Александр Радулов
Материалы по теме
Два гола Радулова помогли «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче плей-офф
Общество
Радулов помог «Далласу» победить в матче плей-офф НХЛ против «Нэшвилла»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter