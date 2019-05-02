Общество , 09:12
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Радулов помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом»
«Даллас Старз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 1 мая на арене American Airlines Center, завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей шайбы забили Джейсон Дикинсон (12-я минута), Джейсон Спецца (20-я), Джон Клингберг (30-я) и Роопе Хинтц (38-я), у «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко (6-я) и Роберт Томас (54-я).
Нападающий «Далласа» Александр Радулов отдал две голевые передачи. Также в ходе встречи результативными передачами отметились Тайлер Сегин и Матс Цуккарелло.
В серии до четырех побед обе команды выиграли по два раза. Пятый матч пройдет в Сент-Луисе 2 мая (3 мая 04:30 мск).