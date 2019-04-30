Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»

«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз». После этого матча команда из Техаса уступает в серии 1-2.

Встреча, прошедшая на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр», завершилась со счетом 3:4. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол «блюзмена» Джейдена Шварца хозяева ответили шайбой россиянина Александра Радулова. Во втором периоде «Сент-Луис» забросил свою вторую шайбу в игре, автором гола стал Тайлер Бозак.

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