Общество , 06:32
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Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз». После этого матча команда из Техаса уступает в серии 1-2.
Встреча, прошедшая на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр», завершилась со счетом 3:4. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол «блюзмена» Джейдена Шварца хозяева ответили шайбой россиянина Александра Радулова. Во втором периоде «Сент-Луис» забросил свою вторую шайбу в игре, автором гола стал Тайлер Бозак.
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