Синоптики пообещали рекордно низкое давление в Москве

Атмосферное давление 2 мая в Москве может понизиться до рекордных значений, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первый день мая атмосферное давление в столичном регионе составит 748 мм рт. ст., а уже 2 мая ожидается его резкое падение до рекордных 735 мм рт. ст. В 1983 году на станции ВДНХ барометры показали 737 мм рт. ст. Ниже этих значений атмосферное давление не опускалось. Возможны дожди и усиление ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РБК о похолодании в первые майские дни. По его словам, 2 мая температура составит не более 14 градусов тепла.