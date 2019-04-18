Минобороны сообщило о наблюдении за действиями кораблей НАТО на Балтике

Минобороны сообщило о наблюдении за действиями кораблей НАТО на Балтике

Российские корабли следят за действиями военно-морской группы НАТО, вошедшей в акваторию Балтийского моря 18 апреля. Об этом «РИА Новости» сообщили в Национальном центре управления обороной.

Отмечается, что группа состоит из эсминца «Грейвли» (США), а также фрегатов «Генерал К. Пуласки» (Польша), «Геков» (Турция) и «Хуан де Бурбон» (Испания).

Силами и средствами Балтфлота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей Североатлантического альянса. Для этого организовано ​дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» и самолетов морской авиации.

В феврале эсминец ВМС США «Грейвли» также заходил в воды Балтийского моря. В Минобороны утверждали, что силы Балтфлота непрерывно следят за кораблем.