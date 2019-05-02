В Сеуле осудили мошенников за сбор денег на подъем российского крейсера

Суд в Сеуле приговорил к тюремному заключению руководителей фирмы, собиравшей деньги на подъем затонувшего в 1905 году в японском море российского броненосного крейсера «Дмитрий Донской». Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

В 2018 году частная южнокорейская компания Shinil Group объявила о намерении поднять крейсер со дна моря с 200 т золота на борту. В общей сложности компании удалось получить от инвесторов порядка $7,6 млн на эти цели. Однако суд счел идею о подъеме судна со дна Японского моря мошеннической, а информацию о золоте на борту крейсера беспочвенной.

Бывшего заместителя председателя совета директоров группы компаний Shinil приговорили к пяти годам тюрьмы. Его полное имя не называется, известна лишь фамилия — Ким. Ранее его также обвиняли в мошенничестве по другому делу. Глава группы компаний Shinil по фамилии Рю и один из его помощников получили два и четыре года заключения соответственно.

Об обнаружении затонувшего крейсера «Дмитрий Донской», входившего в состав Российского императорского флота и участвовавшего в русско-японской войне 1904–1905 годов, стало известно в июле 2018 года.

Корабль был спущен на воду в 1883 году. Длина судна — 90 м, ширина — 15,8 м, максимальная скорость — 16 узлов. Экипаж — 515 человек. На вооружении «Дмитрия Донского» стояла корабельная артиллерия и несколько торпедных аппаратов. Корабль вступил в неравный бой с несколькими японскими крейсерами 14 мая 1905 года в Корейском проливе. Спустя два дня команда отказалась сдаваться японцам и затопила корабль.