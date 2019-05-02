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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Двое участников Pussy Riot получили политическое убежище в Швеции

Активист из Краснодара Алексей Кнедляковский и его супруга, художница Лусинэ Джанян, принимавшие участие в протестных акциях панк-группы Pussy Riot, получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде. Об этом сообщает шведский телеканал SVT Nyheter.

Ранее пара обращалась в миграционное ведомство Швеции на предмет предоставления политубежища, однако им было отказано в этой просьбе. После рассмотрения апелляционного заявления супругов суд отменил решение миграционной службы об отказе в предоставлении статуса политбеженцев.

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Кнедляковский и Джанян вместе с двумя детьми переехали в Швецию в 2017 году. Сейчас они живут под Линдесбергом. 

«Я очень рада, что мои дети смогут расти в безопасности, особенно с учетом того, что происходит в России», — сказала Джанян по итогам апелляции. 

Кнедляковский покинул Россию вместе с семьей после акции «Новый чекист» в Краснодаре в 2016-м году. В частности, 20 декабря, в День работников органов безопасности активист прикрепил крест к памятнику Дзержинскому. Позже за эту акцию активиста задержали. Ленинский районный суд назначил Кнедляковскому 15 суток ареста, признав его виновным в мелком хулиганстве. 

Pussy Riot — панк-группа, участницы которой стали всемирно известны после проведения так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя. В результате Надежда Толоконникова и Мария Алехина получили реальные тюремные сроки. Они были освобождены по амнистии в конце 2013 года.

Теги: Pussy Riot, Швеция, политическое убежище
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