Пользователи во всем мире сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи во всем мире сообщили о сбое в работе Instagram

В работе Instagram произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

О неполадках сообщают пользователи с восточного побережья США, из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Турции, Сингапура и других стран. Также на проблемы в работе Instagram пожаловались пользователи из Москвы.

По данным сервиса, в основном люди жалуются на неполадки с лентой новостей (62%), входом в аккаунт (24%) и сайтом Instagram (13%).

В феврале в работе Instagram произошел сбой, который привел к изменению числа подписчиков аккаунтов. Пользователи пожаловались, что за короткий период времени потеряли тысячи фолловеров.