Колобков попросил Путина внедрить Fan ID в чемпионате России по футболу

Глава Минспорта Павел Колобков попросил главу государства Владимира Путина сделать поручение о внедрении системы паспортов болельщиков (Fan ID) для чемпионата России по футболу. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде, сообщает ТАСС.

«Были приняты беспрецедентные меры безопасности [на ЧМ-2018], сюда входит и Fan ID. Просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства», — сказал министр.

Ранее Путин назвал целесообразной идею о распространении Fan ID на все массовые культурные и спортивные мероприятия. С таким предложением выступила вице-премьер Ольга Голодец, по словам которой, данная технология «показала свою состоятельность» на чемпионате мира по футболу-2018. Система может быть внедрена на зимней Универсиаде, которая пройдет в марте 2019 года, и на Международном конкурсе академических музыкантов им. Чайковского.

Fan ID позволял болельщикам въезжать в Россию на ЧМ-2018 без визы, с его помощью фанаты могли бесплатно пользоваться общественных транспортом в городах проведения матчей и поездами для фанатов. Также паспорт болельщика был необходим для прохода на стадионы.