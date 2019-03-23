СМИ узнали о планах ЕС не слушать призывы США отказаться от Huawei для 5G

СМИ узнали о планах ЕС не слушать призывы США отказаться от Huawei для 5G

Еврокомиссары предлагают усилить координацию в сфере кибербазопасности и предоставлять больше сведений о ходе внедрения 5G. США обвиняют Huawei в промышленном шпионаже и призывают ЕС отказаться от использования ее продуктов

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Вице-президент Еврокомиссии и комиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип на следующей неделе представит рекомендации по поводу усиления контроля в области кибербезопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех осведомленных источников.

По их словам, Еврокомиссия призовет страны ЕС усилить координацию в сфере кибербезопасности и предоставлять больше данных по вопросам, связанным с внедрением систем мобильной связи пятого поколения 5G. Требовать отказаться от китайской продукции Huawei Technologies при создании сетей по стандарту 5G, к чему призывали ранее США, еврокомиссары не собираются.

«Это рекомендация — расширять обмен информации по оценке безопасности критически важной цифровой инфраструктуры», — отметил один из источников.

Пакет рекомендаций, который представит Еврокомиссии Ансип, не содержит какой-либо юридической силы, однако будет иметь политическую силу, которая может позволить документу стать законодательно закрепленной нормой в странах ЕС.