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СМИ узнали о планах ЕС не слушать призывы США отказаться от Huawei для 5G
Еврокомиссары предлагают усилить координацию в сфере кибербазопасности и предоставлять больше сведений о ходе внедрения 5G. США обвиняют Huawei в промышленном шпионаже и призывают ЕС отказаться от использования ее продуктов
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Вице-президент Еврокомиссии и комиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип на следующей неделе представит рекомендации по поводу усиления контроля в области кибербезопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех осведомленных источников.

По их словам, Еврокомиссия призовет страны ЕС усилить координацию в сфере кибербезопасности и предоставлять больше данных по вопросам, связанным с внедрением систем мобильной связи пятого поколения 5G. Требовать отказаться от китайской продукции Huawei Technologies при создании сетей по стандарту 5G, к чему призывали ранее США, еврокомиссары не собираются.

«Это рекомендация — расширять обмен информации по оценке безопасности критически важной цифровой инфраструктуры», — отметил один из источников.

Пакет рекомендаций, который представит Еврокомиссии Ансип, не содержит какой-либо юридической силы, однако будет иметь политическую силу, которая может позволить документу стать законодательно закрепленной нормой в странах ЕС.

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США пригрозили Германии сокращением обмена разведданными из-за Huawei

В середине марта посол США в Германии Ричард Гренелл написал письмо министру экономики ФРГ Петеру Альтмайеру, в котором пригрозил ограничением обмена разведданными, если немецкие власти позволят Huawei принять участие в запуске мобильной связи 5G в стране. По данным Вашингтона, Huawei или контролируемый китайским правительством ZTE могут «представлять угрозу конфиденциальности» контактов между США и союзными государствами.

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США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве

Это произошло спустя полтора месяца после того, как Минюст США обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, которое связано с нарушением антииранских санкций. В феврале Госдепартамент уже предостерегал страны Евросоюза от закупок оборудования этого китайского производителя для последующего использования при внедрении 5G.

Автор: Анна Трунина
Теги: Huawei, кибербезопасность, 5G, Еврокомиссия, Евросоюз
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