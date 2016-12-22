США провели запуск баллистической ракеты Minuteman III

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на заявление Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил.

Отмечается, что запуск был проведен с базы Вандерберг в Калифорнии 6 ноября в 23:01 (в 10:01 мск 7 ноября). Целью испытания была проверка точности и надежности системы. Ракета успешно поразила намеченную цель, расположенную в Тихом океане.

При этом в заявлении отмечается, что испытания «не связаны с какими-либо реальными событиями в мире».

В конце июля ВВС США прервали тестовый запуск ракеты Minuteman III из-за обнаружения аномалии, которая могла привести к непредсказуемым инцидентам во время испытания. Командование указывало, что проблемы могли возникнуть из-за ряда факторов, в том числе платформы запуска или тестового оборудования.

ВВС США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются.