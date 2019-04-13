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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Главред ярославского издания сообщила о блокировке Роскомнадзором

Главный редактор ярославского портала 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт. Об этом она написала в Telegram-канале издания.

«Собственно, это то, чем мне грозили в РКН — что история с надписью про Путина на стене УМВД в Ярославле может дойти до Генпрокуратуры. И она дошла», — написала Прохорова. Она добавила, что работа редакции не остановлена и материалы издания можно читать на его страницах в соцсетях.

В реестре сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, говорится, что доступ к странице ограничивается. Сайт портала 76.ru не открывается.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Общество
Роскомнадзор объяснил требование удалить новости про граффити с Путиным

11 апреля стало известно, что Роскомнадзор внес в реестр ярославское издание «Яркуб». В настоящий момент сайт доступен для просмотра.

В начале апреля источник Tjournal сообщил, что Роскомнадзор после обращения Генпрокуратуры потребовал от нескольких изданий в Ярославле удалить новости об оскорбительных граффити про президента Владимира Путина. По данным издания, это был первый случай применения недавно принятого закона о неуважении к власти.

В Роскомнадзоре заявили РБК, что после вступления в силу закона о наказании за оскорбление власти со СМИ проводится «профилактическая работа», чтобы прекратить распространение незаконной информации, без привлечения изданий к ответственности. Там также добавили, что вырабатывают «эффективные механизмы» для работы со СМИ. Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что его ведомство не имеет отношения к этой истории.

Теги: Роскомнадзор, блокировка
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