Главред ярославского издания сообщила о блокировке Роскомнадзором

Главный редактор ярославского портала 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт. Об этом она написала в Telegram-канале издания.

«Собственно, это то, чем мне грозили в РКН — что история с надписью про Путина на стене УМВД в Ярославле может дойти до Генпрокуратуры. И она дошла», — написала Прохорова. Она добавила, что работа редакции не остановлена и материалы издания можно читать на его страницах в соцсетях.

В реестре сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, говорится, что доступ к странице ограничивается. Сайт портала 76.ru не открывается.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.