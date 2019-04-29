Роспотребнадзор не зафиксировал роста обращений из-за укусов клещей

С начала сезона активности клещей число обращений в медицинские учреждения в результате укусов этих насекомых не превышает среднестатистических значений. Это следует из сообщения Роспотребнадзора.

По данным федеральной службы, в этом году были зарегистрированы лишь единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

«По еженедельным данным, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений», — говорится в сообщении.

В большей части российских регионов, уточнили в Роспотребнадзоре, уже приступили к акарицидным обработкам (дезинсекции) земли, а на территории Южного и Северо-Кавказского федерального округов дополнительно дезинсекцируют крупный и мелкий рогатый скот.

С начала года медики привили от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек. В планах привить еще более 3 млн человек. В службе добавили, что в целом в регионах уже готовы лаборатории по исследованию клещей, а на сайтах региональных отделений Роспотребнадзора размещены памятки для населения о правилах индивидуальной защиты.​