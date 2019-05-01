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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Дацюк объявил об уходе из хоккейного клуба СКА

Нападающий Павел Дацюк объявил о завершении своего выступления за петербургский хоккейный клуб СКА. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА», — написал он.

Дацюк отметил замечательные условия игры в клубе и внимательность персонала. По его словам, все это помогает сконцентрироваться на хоккее. Он добавил, что в этом «огромная заслуга» руководства СКА.

Хоккеист также поблагодарил тренеров, партнеров по команде и болельщиков. «Мы играем для вас», — отметил он.

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Дацюк выступал за петербургский СКА с 2016 года, где был капитаном клуба. В 2017 году он получил Кубок Гагарина, а в 2018 году стал олимпийским чемпионом и завоевал Кубок Континента.

С 2001 по 2016 год он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды «Детройт Ред Уингз». В этот период он выиграл три Кубка Стэнли.

Теги: хоккеист, Санкт-Петербург
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