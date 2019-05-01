Дацюк объявил об уходе из хоккейного клуба СКА

Нападающий Павел Дацюк объявил о завершении своего выступления за петербургский хоккейный клуб СКА. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА», — написал он.

Дацюк отметил замечательные условия игры в клубе и внимательность персонала. По его словам, все это помогает сконцентрироваться на хоккее. Он добавил, что в этом «огромная заслуга» руководства СКА.

Хоккеист также поблагодарил тренеров, партнеров по команде и болельщиков. «Мы играем для вас», — отметил он.