Бывший глава Google покинет правление Alphabet

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт покинет правление компании Alphabet. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Совет директоров также покинет экс-гендиректор Google Cloud Диана Грин. Шмидт и Грин будут занимать свои посты до 19 июня.

В январе 2018 года Шмидт ушел с должности исполнительного директора Alphabet, которая владеет Google. В компании отмечали, что он станет техническим советником. Bloomberg сообщает, что в качестве технического консультанта Шмидт будет получать $1. В начале февраля корпорация назначила на место исполнительного директора Джона Хеннеси.

Шмидт начал работать в Alphabet в 2001 году по приглашению ее основателей Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые также создали Google. Ранее он работал в компаниях Xerox, Bell Laboratories, Zilog и Sun Microsystems.