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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Бывший глава Google покинет правление Alphabet

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт покинет правление компании Alphabet. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Совет директоров также покинет экс-гендиректор Google Cloud Диана Грин. Шмидт и Грин будут занимать свои посты до 19 июня.

Бизнес
Глава владеющей Google компании Alphabet уйдет в отставку

В январе 2018 года Шмидт ушел с должности исполнительного директора Alphabet, которая владеет Google. В компании отмечали, что он станет техническим советником. Bloomberg сообщает, что в качестве технического консультанта Шмидт будет получать $1. В начале февраля корпорация назначила на место исполнительного директора Джона Хеннеси.

Шмидт начал работать в Alphabet в 2001 году по приглашению ее основателей Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые также создали Google. Ранее он работал в компаниях Xerox, Bell Laboratories, Zilog и Sun Microsystems.

Диана Грин была членом совета директоров Alphabet с 2012 года.

Теги: Alphabet, Эрик Шмидт, Google
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