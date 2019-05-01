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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Родственники пострадавших при пожаре в Нижнекамске написали Путину

Родственники рабочих, которые обгорели при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим» 19 апреля, написали письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает издание «Бизнес Online». Они просят обеспечить объективное расследование причин пожара и включить в состав комиссии независимую группу из Москвы.

В письме говорится, что никого из родственников не уведомили о начале расследования и не пригласили на заседание комиссии.

По словам Дамира Валитова — автора обращения и сына рабочего, который находится в реанимации в тяжелом состоянии, — о происшествии он узнал на следующий день от матери. Женщине о том, что ее муж может быть среди пострадавших в результате пожара на заводе, рассказали в больнице, пишет издание.

Как рассказал Валитов, многие родственники пострадавших узнали о случившемся со своими близкими на следующий день из новостей. Он также сообщил, что родственники пострадавших создали инициативную группу, которая хочет добиться «максимальной огласки расследования, которое должно проходить под федеральным контролем» и включения своего представителя в состав комиссии.

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Минздрав заявил о 17 пострадавших при пожаре на заводе в Татарстане

Как ранее сообщили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима», возгорание произошло на заводе изопрена — мономера, где проводились ремонтные работы в рамках планового капитального ремонта. В результате пострадали 17 человек. 23 апреля в Минздраве Татарстана сообщили, что один из них скончался. Трое, по данным ведомства, находятся в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

 

Теги: «Нижнекамскнефтехим», Пожар
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