Минздрав заявил о 17 пострадавших при пожаре на заводе в Татарстане

Минздрав заявил о 17 пострадавших при пожаре на заводе в Татарстане

В результате пожара в промзоне Нижнекамска в Татарстане пострадали 17 человек. Об этом заявили в региональном минздраве, сообщает ТАСС. В министерстве уточнили, что четверо пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируются в больницу Набережных Челнов, пятеро обратились самостоятельно, восемь пострадавших доставлены в нижнекамскую больницу.

Ранее в МЧС республики сообщали о девяти пострадавших.​

Факельное горение происходило на одной из производственных установок завода по производству изопрена-мономера во время ремонтных работ, указали в «Нижнекамскнефтехиме». Возгорание ликвидировано.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео пожара.