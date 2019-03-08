Руководство «Соллерс» выбрало кандидатов в совет директоров

Совет директоров автокомпании «Соллерс» выбрал кандидатов в правление. Из списка потенциальных топ-менеджеров выбыли все иностранцы

Завод «Мазда Соллерс» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На заседании совета директоров «Соллерса» был принят список кандидатов в правление. Сообщение об этом опубликовано на сайте автокомпании.

В список вошли девять кандидатов, внесенных компанией «Эрфикс», владеющей контрольным пакетом акций «Соллерса». В списке не оказалось топ-менеджеров-иностранцев. До этого в совет директоров компании входили немец Франц Хильгерт, Райнер Тиль, итальянец Лука Маработтини и британец Ричард Уил Дерек. Из кандидатов исчезли также двое россиян — экс-замглавы Минпромторга Андрей Дементьев и бывший руководитель инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян.

Вместо них кандидатами в совет директоров стали Вероника Антонова (директор по стратразвитию компании), Ирина Девина (гендиректор группы ТОТ), Сергей Смыслов (совладелец железнодорожной группы Rail Garant), Виктор Хвесеня (директор по правовым вопросам), бывший вице-премьер Виктор Христенко, Адиль Ширинов (гендиректор Ford Sollers).

Сам гендиректор «Соллерса» Вадим Швецов и его заместители Николай Соболев и Зоя Каика также вошли в список и должны сохранить членство в совете директоров.

РБК направил запрос представителю «Соллерса».