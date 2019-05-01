СМИ опубликовали видео перестрелки в Венесуэле

Телеканал NTN24 опубликовал в своем Twitter видеозапись, на которой запечатлена перестрелка, произошедшая 30 апреля в Каракасе.

На кадрах видно людей в форме, которые стоят возле здания и стреляют. Их цель на записи не видна.

Ранее о перестрелке в столице Венесуэлы сообщало Reuters со ссылкой на очевидцев. По словам собеседников агентства, стрельбу открыли во время митинга, который спикер Национального собрания Хуан Гуаидо проводил возле авиабазы Ла-Карлота. Сообщалось, что сопровождавшие его люди в военной форме вели перестрелку с солдатами, поддерживающими действующего президента Николаса Мадуро.