СМИ узнали о покупке Роналду самого дорогого автомобиля в мире

СМИ узнали о покупке Роналду самого дорогого автомобиля в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Ронадлду приобрел за €11 млн автомобиль марки Bugatti — La Voiture Noire (черная машина) который считается самым дорогим автомобилем в мире. Об этом сообщает La Stampa.

Издание отмечает, что Роналду сможет получить машину не ранее, чем через два года — до этого будет проводиться ее отладка.

Bugatti представила новую модель на Женевском автосалоне, который проходил в марте. Автомобиль способен развивать скорость до 420 км/ч, мощность мотора — 1500 лошадиных сил.

По данным рейтинга Forbes, в 2017 году общий доход футболиста составил $108 млн. Из них $61 млн — это зарплата и бонусы, а $47 млн — доходы от рекламы.

