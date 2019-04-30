СМИ узнали о покупке Гуцериевым склада стоимостью более 1,2 млрд руб.

СМИ узнали о покупке Гуцериевым склада стоимостью более 1,2 млрд руб.

MLP — управляющая компания группы «Сафмар» Михаила Гуцериева — и компания A1 (входит в состав «Альфа-Групп») готовятся закрыть сделку, в рамках которой MLP станет владельцем складского комплекса «Чехов-4», сообщает Forbes. По данным источников издания, стоимость сделки может превысить 1,2 млрд руб.

В Альфа-банке Forbes подтвердили, что сделка находится на финальной стадии. В A1 отказались прокомментировать РБК ситуацию.

«Чехов-4» входит в состав одного из крупнейших в Подмосковье логистических комплексов «PNK-Чехов». После закрытия сделки MLP станет практически единственным владельцем «PNK-Чехов».

О покупке большей части индустриального парка «PNK-Чехов» MLP объявила в июне 2015 года.