«Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России

Предприниматель Михаил Гуцериев не покидал страну, опасаясь ареста, как ранее сообщали СМИ. Об этом говорится в официальном заявлении промышленно-финансовой группы (ПФГ) «Сафмар», поступившем в РБК.

По данным «Сафмара», информация о бегстве Гуцериева из страха быть арестованным за неуплату налогов появилась ​28 марта в телеграм-канале «Незыгарь», после чего данные слухи начали распространять интернет-издания. Более того, 30 марта в эфире телеканала ТВЦ журналисты подтвердили информацию об отъезде предпринимателя из страны.

Группа расценила эти действия как «спланированную акцию с целью дискредитации» Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации, которую инициировала группа конкурентов.

ПФГ объявила о намерении найти заказчиков «этой травли» и предать их имена гласности.​ Более того, в «Сафмаре» настаивают на публичных извинениях Гуцериеву со стороны журналистов, включая Ксению Собчак, ведущего программы «Право знать!» на ТВЦ Дмитрия Куликова и участника программы Игоря Виттеля.​

Михаил Гуцериев является основным акционером группы «Сафмар».