Представитель ведущего Хрусталева опровергла сообщения о его пьяной езде

Сообщения СМИ о том, что телеведущий Дмитрий Хрусталев был задержан за рулем в нетрезвом виде, не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщила директор Хрусталева Анна Тригуб. Она пояснила, что он действительно отказался от проведения медицинского освидетельствования, но был трезв.
Ранее «Московский комсомолец» без ссылки на источник сообщил, что 2 апреля на улице Аргуновская шоумена остановили автоинспекторы для проверки документов. По данным издания, сотрудникам ГИБДД «показалось», что водитель нетрезв, но он отказался от медицинского освидетельствования. Автоинспекторы оформили этот отказ и направили документы Останкинский суд.
По ст. 12.26. КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), наказание, которое грозит водителю за отказ от прохождения проверки, — 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
«2 апреля Дмитрий ехал на работу, на эфир [Ивана] Урганта, [сотрудники полиции] стояли в районе гостиницы «Звездная» с мобильной лабораторией и проводили плановую выборочную проверку водителей. Остановили в том числе Дмитрия, — рассказала директор телеведущего. — Сотрудники сказали, что нужно пройти медицинское освидетельствование, на вопрос сколько это займет времени, был ответ «40 минут». Дмитрий сказал, что столько времени у него нет из-за скорого начала эфира». «Дмитрий был трезв, он просто себе таких глупостей не позволяет», — добавила Анна Тригуб.
Она также сообщила, что суд по этому эпизоду назначен на 16 апреля.