Представитель ведущего Хрусталева опровергла сообщения о его пьяной езде

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,14 -0,16 EUR Бирж. 73,21 +0,05 Brent 69,14 -0,33% USD Нал. 65,74 64,71 EUR Нал. 73,83 72,74 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1230 +0,0029 BTC/USD Бирж. 5 044,90 +113,80 IMOEX 2 535,64 +0,31% RTSI 1 225,82 +0,79% DJIA 26 248,47 +0,26% Nasdaq 7 927,03 +1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Discovery $43 (+52,86%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,89%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Discovery $43 (+52,86%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,89%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 13:31
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион Общество, 18:44 WhatsApp разрешил ограничивать возможность добавления в группы Технологии и медиа, 18:37 Пеле госпитализировали в Париже Общество, 18:34 Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс Экономика, 18:26 Сенаторы в США предложили запретить инвестиции в российские нефть и газ Экономика, 18:21 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 18:16 Центробанки сократили резервы в долларах в пользу юаня и иены Экономика, 18:16 Представитель ведущего Хрусталева опровергла сообщения о его пьяной езде Общество, 18:10 ЦБ и ФАС утвердили стандарты по раскрытию размера комиссий в банкоматах Финансы, 18:05 Забравшего своих детей из приемной семьи в Швеции россиянина задержали Общество, 18:05 Минтранс запросит 11 млрд руб. на строительство новой полосы в Домодедово Бизнес, 18:05 Макгрегор поблагодарил UFC за пожизненное отстранение российского бойца Спорт, 17:50 Медведчук назвал «тарифным геноцидом» цены на газ на Украине Политика, 17:46 Росстат назвал регионы с наихудшим обеспечением жителей горячей водой Общество, 17:36
Общество ,  
0 
Представитель ведущего Хрусталева опровергла сообщения о его пьяной езде

Сообщения СМИ о том, что телеведущий Дмитрий Хрусталев был задержан за рулем в нетрезвом виде, не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщила ​директор Хрусталева Анна Тригуб. Она пояснила, что он действительно отказался от проведения медицинского освидетельствования, но был трезв.

Ранее «Московский комсомолец» без ссылки на источник сообщил, что 2 апреля на улице Аргуновская шоумена остановили автоинспекторы для проверки документов. По данным издания, сотрудникам ГИБДД «показалось», что водитель нетрезв, но он отказался от медицинского освидетельствования. Автоинспекторы оформили этот отказ и направили документы Останкинский суд.

По ст. 12.26. КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), наказание, которое грозит водителю за отказ от​ прохождения проверки, — 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

«2 апреля Дмитрий ехал на работу, на эфир [Ивана] Урганта, [сотрудники полиции] стояли в районе гостиницы «Звездная» с мобильной лабораторией и проводили плановую выборочную проверку водителей. Остановили в том числе Дмитрия, — рассказала директор телеведущего. — Сотрудники сказали, что нужно пройти медицинское освидетельствование, на вопрос сколько это займет времени, был ответ «40 минут». Дмитрий сказал, что столько времени у него нет из-за скорого начала эфира». «Дмитрий был трезв, он просто себе таких глупостей не позволяет», — добавила Анна Тригуб.

Она также сообщила, что суд по этому эпизоду назначен на 16 апреля.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Теги: автоинспекция
Материалы по теме
Рэперу Хаски дали трое суток ареста за отказ от освидетельствования
Общество
За отказ пройти медосвидетельствование Витаса лишили прав на 1,5 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter