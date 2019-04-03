Представитель ведущего Хрусталева опровергла сообщения о его пьяной езде

Сообщения СМИ о том, что телеведущий Дмитрий Хрусталев был задержан за рулем в нетрезвом виде, не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщила ​директор Хрусталева Анна Тригуб. Она пояснила, что он действительно отказался от проведения медицинского освидетельствования, но был трезв.

Ранее «Московский комсомолец» без ссылки на источник сообщил, что 2 апреля на улице Аргуновская шоумена остановили автоинспекторы для проверки документов. По данным издания, сотрудникам ГИБДД «показалось», что водитель нетрезв, но он отказался от медицинского освидетельствования. Автоинспекторы оформили этот отказ и направили документы Останкинский суд.

По ст. 12.26. КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), наказание, которое грозит водителю за отказ от​ прохождения проверки, — 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

«2 апреля Дмитрий ехал на работу, на эфир [Ивана] Урганта, [сотрудники полиции] стояли в районе гостиницы «Звездная» с мобильной лабораторией и проводили плановую выборочную проверку водителей. Остановили в том числе Дмитрия, — рассказала директор телеведущего. — Сотрудники сказали, что нужно пройти медицинское освидетельствование, на вопрос сколько это займет времени, был ответ «40 минут». Дмитрий сказал, что столько времени у него нет из-за скорого начала эфира». «Дмитрий был трезв, он просто себе таких глупостей не позволяет», — добавила Анна Тригуб.

Она также сообщила, что суд по этому эпизоду назначен на 16 апреля.