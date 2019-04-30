Тарасова оценила выступление Медведевой на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала в передаче «Вечерний Ургант» об итогах чемпионата мира-2019 для российских фигуристок. Эпизод с ее участием опубликован в официальном аккаунте программы в YouTube.

По словам Тарасовой, финал ЧМ закончился прекрасно: Алина Загитова победила с большим отрывом и впервые стала чемпионкой, а Евгения Медведева смогла «собрать себя» в конце сезона и завоевала бронзу.

«Я считаю, что Женя (Медведева) в конце сезона собрала себя. Ей немножко, может быть, повезло, но она собрала себя, мы видели, что эта бронзовая медаль для нее как золотая», — сказала Тарасова.

Она отметила, что во втором туре чемпионата также «блистала» российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

Чемпионат мира по фигурному катанию прошел в японском городе Сайтама в марте 2019 года. Его выиграла 16-летняя Алина Загитова, она набрала 237,50 баллов по итогам двух программ. Второе место заняла фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76), а третье досталось Евгении Медведевой (223,80). Загитова стала первой россиянкой, которая выиграла все титулы в женском фигурном катании.