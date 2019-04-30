Внук Карбышева сообщил об отказе в уголовном деле из-за Comedy Woman

Полиция Москвы отказала в возбуждении уголовного дела по жалобе внука генерала Карбышева Дмитрия Карбышева на программу Comedy Woman. Об этом он сообщил РБК. Карбышев утверждал, что в одном из выпусков передачи содержатся признаки клеветы и реабилитации нацизма.

«Дело было спущено на уровень участкового инспектора, который на своем участке не нашел состава преступления», — сказал он. Юрист Карбышева Анастасия Иванова уточнила, что ее клиент в феврале 2019 года обращался в Следственный комитет, который затем передал дело МВД. По ее словам, «на прошлой неделе» пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

Карбышев добавил, что он против подачи апелляционной жалобы. «Мне это уже не интересно. Конечно, [артистка Comedy Woman Наталия] Медведева извинилась в Instagram, но это просто смешно. Я даже готов ее простить, только чтобы она со сцены больше этого не повторяла», — пояснил он.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве не смогли оперативно ответить на вопросы РБК и посоветовали перезвонить позднее. РБК направил запрос в пресс-службу столичного главка МВД, а также в пресс-службу Comedy Club.

Резидентка Comedy Woman Наталия Медведева, выступившая ранее с шуткой о Карбышеве, не ответила на звонки РБК.