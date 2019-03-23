Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ. Об этом телеканалу 360 сообщил внук Баграмяна Иван.

По его словам, речь идет о номере, в котором бывшая участница шоу Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Коневым и народным комиссаром внутренних дел СССР Николаем Ежовым. Баграмян подчеркнул, что могила Ежова «находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян». Внук маршала заявил, что сценарист, написавший текст, не владеет достаточными знаниями.

По словам Баграмяна, шутка оскорбила память всех, кто совершил настоящий подвиг во время войны. Заявление будет подано в СК через Фонд памяти полководцев Победы, который объединяет более 60 семей командующих армией во время войны, добавил он.

В конце февраля заявление в СК на шоу подал внук генерала Дмитрия Карбышева, попавшего в плен к нацистам и погибшего в 1945 году в концлагере. Поводом стала шутка Медведевой о «замерзшем духе» генерала, прозвучавшая в шоу в 2013 году. На номер обратил внимание режиссер Никита Михалков, который в эфире своей программы «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman «овцами». После этого Наталья Медведева в своем Instagram извинилась и заявила, что считала фамилию Карбышева вымышленной.