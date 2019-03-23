Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,71 64,26 EUR Нал. 74,17 72,43 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 062,30 13,40 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Генпрокурор США пока не принял решения о публикации доклада Мюллера Политика, 07:19 Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Общество, 07:02 Макрон ответил на сообщения о вводе армии в Париж для подавления протеста Политика, 06:59 Pinterest подала заявку на IPO Технологии и медиа, 06:23 Новгородский Минздрав раскритиковал врача за операцию плоскогубцами Общество, 05:52 Восемь стран Южной Америки создали новый региональный политический блок Политика, 05:44 Конгрессмены заявили о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком Политика, 05:12 Киев решил учредить день памяти участников «российско-украинской войны» Общество, 04:53 В Раде отреагировали на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым Политика, 04:10 Стала известна реакция адвокатов Трампа на передачу доклада Мюллера Политика, 03:32 Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России Общество, 03:01 Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма Политика, 02:56 Манафорта рекомендовали отправить в одну тюрьму с боссом клана Луккезе Политика, 02:45 Тутберидзе заявила о сильном волнении во время выступления Загитовой Общество, 02:28
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ. Об этом телеканалу 360 сообщил внук Баграмяна Иван.

По его словам, речь идет о номере, в котором бывшая участница шоу Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Коневым и народным комиссаром внутренних дел СССР Николаем Ежовым. Баграмян подчеркнул, что могила Ежова «находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян». Внук маршала заявил, что сценарист, написавший текст, не владеет достаточными знаниями.

По словам Баграмяна, шутка оскорбила память всех, кто совершил настоящий подвиг во время войны. Заявление будет подано в СК через Фонд памяти полководцев Победы, который объединяет более 60 семей командующих армией во время войны, добавил он.

В конце февраля заявление в СК на шоу подал внук генерала Дмитрия Карбышева, попавшего в плен к нацистам и погибшего в 1945 году в концлагере. Поводом стала шутка Медведевой о «замерзшем духе» генерала, прозвучавшая в шоу в 2013 году. На номер обратил внимание режиссер Никита Михалков, который в эфире своей программы «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman «овцами». После этого Наталья Медведева в своем Instagram извинилась и заявила, что считала фамилию Карбышева вымышленной.

Теги: Следственный комитет, ТНТ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter