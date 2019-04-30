МВД опровергло данные о задержании сотрудников из-за аферы со страховками

По делу о мошенничестве в сфере страхования задержали 12 человек, среди них нет сотрудников полиции или прокуратуры, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным пресс-службы, в производстве УВД по Троицкому и Новомосковскому округах столицы находится уголовное дело по ст. 159.5 УК (мошенничество в сфере страхования). «По подозрению в совершении преступления столичными полицейскими задержаны 12 человек. Среди фигурантов уголовного дела сотрудники полиции и прокуратуры отсутствуют», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что по подозрению в махинациях со страховками ОСАГО и каско в Москве задержали 40 человек. В числе задержанных — сотрудники полиции и прокуроры из разных районов столицы.