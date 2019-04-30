Мужчину ранили ножом около здания РУДН

Неизвестный ранил ножом мужчину на улице Миклухо-Маклая в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен гражданин 1982 года рождения от д. 10 к. 2 по улице Миклухо-Маклая (по указанному адресу расположено одно из зданий Российского университета дружбы народов). По словам пострадавшего, неизвестный нанес ему колото-резаные ранения брюшной стенки. По факту произошедшего завели дело по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Ведется следствие, сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого, который причинил ранения своему оппоненту в ссоре», — добавили в пресс-службе.

Ранее в апреле в Северном Измайлово двое неизвестных ранили острым предметом охранника, когда пытались похитить продукты из магазина. Мужчина получил ранение руки в ходе конфликта, который произошел после того, как он сделал злоумышленникам замечание.