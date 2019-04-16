В Москве неизвестные ранили ножом сотрудника магазина

В московском районе Северное Измайлово двое неизвестных попытались похитить продукты из магазина и ранили охранника. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщение о конфликте в доме 45 по 16-й Парковой улице поступило в полицию в 20:03 мск. «Заявитель сообщил о двух гражданах, которые пытались вынести продовольственные товары из магазина. Он им сделал замечание, после чего завязался конфликт, в ходе которого один из этих граждан причинил ему травму руки острым предметом, предположительно ножом», — отметили в пресс-службе.

После этого нападавшие скрылись. Пострадавшего передали медикам для осмотра. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт произошел в магазине «Магнит».

25 февраля в супермаркете «Дикси» на проспекте Мира произошла драка, в которой сотрудник магазина получил ножевое ранение. Причиной конфликта стал отказ сотрудника продать алкоголь после 23:00. Нападавшие были задержаны.