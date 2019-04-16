Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,13 -0,13 EUR Бирж. 72,37 -0,26 Brent 71,19 +0,13% USD Нал. 64,86 63,44 EUR Нал. 73,32 71,82 USD ЦБ 64,24 0 EUR ЦБ 72,65 -0,05 EUR/USD 1,1283 -0,0020 BTC/USD Бирж. 5 223,10 +171,00 IMOEX 2 559,84 +0,58% RTSI 1 255,45 +0,68% DJIA 26 440,12 +0,21% Nasdaq 7 991,70 +0,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,56%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,56%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 64,24 (0) Quote, 13:13
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 72,65 (-0,05) Quote, 13:13
В Москве неизвестные ранили ножом сотрудника магазина Общество, 22:40 Минфин предложил ограничить права банков по черным спискам клиентов Финансы, 22:38 Мэр города на Урале объяснил заработанные его сыном 400 тыс. руб. Общество, 22:13 Пострадавший от пожара Нотр-Дам сняли с высоты птичьего полета Общество, 22:12 Серебренников получил «Золотую маску» как лучший драматический режиссер Общество, 22:07 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 22:05 Лига чемпионов по футболу. «Ювентус» — «Аякс». Онлайн Спорт, 22:00 Лига чемпионов по футболу. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн Спорт, 22:00 Порошенко назвал возможные сроки подписания документов по миротворцам ООН Политика, 21:53 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 21:35 В штабе Порошенко предложили Зеленскому уйти работать в парламент Политика, 21:23 Медиагруппа Коломойского сообщила о подаче иска к Порошенко на 1 млн грн Политика, 21:21 Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет Общество, 21:16 МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков Политика, 21:09
Общество ,  
0 
В Москве неизвестные ранили ножом сотрудника магазина

В московском районе Северное Измайлово двое неизвестных попытались похитить продукты из магазина и ранили охранника. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщение о конфликте в доме 45 по 16-й Парковой улице поступило в полицию в 20:03 мск. «Заявитель сообщил о двух гражданах, которые пытались вынести продовольственные товары из магазина. Он им сделал замечание, после чего завязался конфликт, в ходе которого один из этих граждан причинил ему травму руки острым предметом, предположительно ножом», — отметили в пресс-службе.

После этого нападавшие скрылись. Пострадавшего передали медикам для осмотра. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт произошел в магазине «Магнит».

25 февраля в супермаркете «Дикси» на проспекте Мира произошла драка, в которой сотрудник магазина получил ножевое ранение. Причиной конфликта стал отказ сотрудника продать алкоголь после 23:00. Нападавшие были задержаны.

Теги: Москва, нападение, Магазин
Материалы по теме
В супермаркете «Дикси» в ходе драки сотрудника ранили ножом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter