Эксперты составили список новых профессий в России

Всероссийский научно-исследовательский институт труда подготовил список профессий, которые появились в России за последние несколько лет. Об этом сообщает RT.

Теперь, согласно списку, существуют такие профессии, как оператор беспилотников, специалист по промышленной робототехнике и большим данным, менеджер космических продуктов, а также специалист по интеграции облачных сервисов.

Как отмечает директор по развитию профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина, новые профессии развиваются под влиянием технологий и общественных процессов. Так, из-за усиленного переселения появился специалист по трудовой миграции, который занимается вопросами трудоустройства мигрантов в России.

В начале апреля эксперты ВНИИ труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии. В лидерах — инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Второе место заняли профессии специалиста по операциям на межбанковском рынке и бурильщика шпуров. На третьем месте оказался специалист по потребительскому кредитованию.