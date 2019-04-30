Трамп решил ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, документ закрепляет право на получение убежища для тех, кто легально претендует на него, а также позволит более эффективно высылать мигрантов, которые не имеют право на убежище или не соответствуют требованиям для его получения.

В соответствии с меморандумом, президент поручил своей администрации ввести ряд правил по предоставлению убежища. В частности, предлагается начать взимать плату за предоставление убежища и разрешение на работу, а также рассматривать все ходатайства мигрантов в течение 180 дней с момента подачи.

В начале месяца The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил советникам принять непосредственное участие в ужесточении иммиграционной политики, а также обратил внимание на эту тему высших чинов Министерства внутренней безопасности. По данным издания, глава государства также намерен возобновить политику разделения семей задержанных мигрантов.