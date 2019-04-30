Минюст объяснил отказ в регистрации «Открытой России»

Министерство юстиции 26 марта получило документы для регистрации «Российской общественной организации «Открытая Россия» и пришло к выводу, что они оформлены в ненадлежащем порядке, говорится в ответе Минюста на запрос РБК.

Минюст указал, что свою деятельность осуществляет ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием, а в представленных учредительных документах содержится недостоверная информация.

Накануне бывший председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что Минюст отказал в регистрации организации. «Претензии там технические — было указано на три ошибки. Две из трех мы не считаем ошибками, но готовы их исправить в течение двух-трех дней», — сказал он.

По словам Пивоварова, Минюст нашел в реестре межрегиональную общественную организацию «Открытая Россия» и посчитал, что вторую «Открытую Россию» уже нельзя регистрировать. Движение предоставит свои возражения и снова подаст документы, отметил он.

В январе совет «Открытой России» решил зарегистрировать в Минюсте Российское общественное сетевое движение «Открытая Россия». Там указывали, что для этого необходимо изменить устав организации, чтобы он соответствовал законодательству.