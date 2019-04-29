Минюст отказал «Открытой России» в регистрации из-за ошибок в документах

Минюст отказал в регистрации общественной организации «Открытая Россия». Об этом «Эхо Москвы» сообщил бывший председатель организации Андрей Пивоваров.

«Претензии там технические — было указано на три ошибки. Две из трех мы не считаем ошибками, но готовы их исправить в течение двух-трех дней», — сказал он.

Пивоваров отметил, что Минюст также нашел в реестре межрегиональную общественную организацию «Открытая Россия» и посчитал, что вторую «Открытую Россию» уже нельзя регистрировать. Пивоваров заявил, что движение предоставит свои возражения и снова подаст документы. По его словам, если будет необходимо, организация обратится в суд.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства юстиции России.