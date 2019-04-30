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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Число пострадавших при пожаре в церкви на Урале детей выросло до восьми

Число детей, пострадавших при пожаре в церкви в Челябинской области, увеличилось до восьми, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

«Вчера поздним вечером в лечебное учреждение поступил еще один мальчик с жалобами на боль в горле и осиплость голоса», — сказали в пресс-службе. Кроме того, у мальчика диагностировали сотрясение мозга.

В ведомстве также сообщили, что двух девочек, попавших в реанимацию, перевели в общую палату.

«Сейчас в детском отделении больницы остаются восемь детей, оказавшихся на пожаре. Их состояние ближе к удовлетворительному», — добавили в пресс-службе.

Пожар в церкви под Челябинском произошел накануне. Дети в момент происшествия находились на экскурсии на колокольне храма, им пришлось спускаться через задымленные помещения. Ожогов они не получили, однако пожаловались на одышку, кашель и затрудненное дыхание. В больницу попали шесть детей в возрасте шести-семи лет, позднее была госпитализирована еще одна девочка.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять человек.

Теги: Челябинская область, церковь, Дети, новости РБК
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