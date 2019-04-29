При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей

При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей

При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

По данным ведомства, в числе пострадавших — две девочки в возрасте шести лет, две семилетние девочки и два семилетних мальчика. Дети в момент начала возгорания были на колокольне, им пришлось спускаться через задымленные помещения. Ожогов они не получили. Уточняется, что шестилетние девочки находятся в реанимации в сознании, остальные пострадавшие — в стационаре.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону РБК уточнили, что открытое горение в церкви в поселке Межевой Саткинского района Челябинской области ликвидировано.

«Ликвидация горения объявлена на площади 30 кв. м, в данный момент происходит проливка, разборка для исключения возобновления возгорания», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек. Собеседник РБК в пресс-службе ведомства уточнил, что информация о пострадавших детях «пока не поступала».

В начале апреля в Иркутской области загорелась кровля спортзала одной из школ на площади 450 кв. м. В результате из здания образовательного учреждения эвакуировали 68 детей, никто не пострадал.