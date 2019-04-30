Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» (Long March-4B) успешно вывела на орбиту два спутника «Тяньхуэй-2», сообщает People’s Daily.

Запуск был произведен с космодрома Тайюань (провинция Шанси) в 06:52 (01:52 мск). Спутники будут использоваться для научных экспериментов и картографических работ.

В январе Китай вывел на орбиту коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин-2D». Ракета-носитель с космическим аппаратом стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Спутник обеспечивает вещание нескольких китайских телеканалов и работу широкополосного интернета.