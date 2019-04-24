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Политика ,  
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WSJ узнала об использовании Китаем американских спутников
По данным СМИ, по меньшей мере девять американских спутников использовались властями Китая. Законодательство США запрещает продавать китайской стороне такие аппараты
Ракета «Протон-М» со спутником AsiaSat 7 на Байконуре, 2011 год (Фото: Олег Урусов / РИА Новости)

Китай в обход запрета получил несколько американских космических спутников гражданского назначения и применял их для обеспечения связи солдат Народно-освободительной армии, распространения государственных сообщений и усиления полиции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и корпоративные отчеты.

По данным издания, речь идет о девяти спутниках. Добиться своих целей Китай смог с помощью сети офшоров и владельцев спутников, утверждает WSJ. Среди задействованных в этой схеме издание называет компанию Boeing и инвестфонд Carlyle Group. Опрошенные газетой чиновники и представители отрасли заявили, что Китай использует американские спутники уже много лет.

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Связующим звеном между Китаем и американскими спутниками издание считает гонконгскую компанию Asia Satellite Telecommunications Co. (AsiaSat) Власти Китая через корпорацию Citic и инвестфонд Carlyle Group вместе владеют 75% этой компании.

Компаниям из США запрещено продавать Китаю спутники, однако, поскольку Вашингтон считает Гонконг независящим от Пекина, AsiaSat может приобретать космические аппараты. Так, гонконгская фирма, предоставляющая услуги связи, получила группировку из девяти спутников на орбите, созданных Boeing, SSL и Maxar Technplogies.

На конференции в 2011-м Citic Group указали в числе клиентов, испольщующих возможности спутников, министерство государственной безопасности КНР, а также китайскую разведку и военных, пишет WSJ. В AsiaSat заявили, что военные не были прямыми клиентами, а использовали мощности операторов для помощи при стихийных бедствиях.

В 2017-м один из телекоммуникационных спутников AsiaSat, созданных американской SSL, запустили на орбиту с Байконура на ракете-носителе «Протон-М».Сообщалось, что спутник будет обеспечивать связь, телевещание и доступ в интернет на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

В SSL заявили, что продали AsiaSat пять спутников, не нарушая законодательства США. По словам представителя компании, космические аппараты были построены в коммерческих целях и в них не применялись технологии военного шифрования.

Автор: Константин Нагаев
Теги: спутники, Китай
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