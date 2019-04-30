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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, комментируя ситуацию с иском от немецкого концертного агентства, заявила, что хочет для начала на него посмотреть, прежде чем говорить о дальнейших действиях. Об этом она написала в одном из комментариев к своему посту в соцсети Instagram.

«Ждем иск! Интересно на него посмотреть», — отметила Крапивина под постом с цитатой из «Маугли» Редьярда Киплинга.

«Нет на свете языка более ядовитого и колкого, чем тот, каким говорит Народ Джунглей, желая оскорбить и высказать презрение. Подумав немного, вы и сами поймете, отчего это так», — процитировала она.

Общество
Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Днем ранее, 29 апреля, немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к Лободе. Причина — причинение вреда деловой репутации и финансовые потери при организации гастролей по Европе. 

Ранее сама Лобода рассказывала о проблемах, которые возникли во время турне в Прибалтике. По ее словам, она приехала со своей командой в одну из прибалтийских стран, а организатор «просто исчез с деньгами». Два концерта в Риге и в Таллине певица, по ее заверениям, отыграла бесплатно.

Теги: певица, иск в суд
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Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
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