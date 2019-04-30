Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, комментируя ситуацию с иском от немецкого концертного агентства, заявила, что хочет для начала на него посмотреть, прежде чем говорить о дальнейших действиях. Об этом она написала в одном из комментариев к своему посту в соцсети Instagram.

«Ждем иск! Интересно на него посмотреть», — отметила Крапивина под постом с цитатой из «Маугли» Редьярда Киплинга.

«Нет на свете языка более ядовитого и колкого, чем тот, каким говорит Народ Джунглей, желая оскорбить и высказать презрение. Подумав немного, вы и сами поймете, отчего это так», — процитировала она.

Днем ранее, 29 апреля, немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к Лободе. Причина — причинение вреда деловой репутации и финансовые потери при организации гастролей по Европе.