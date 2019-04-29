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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art обратилось в суд Дюссельдорфа, заявив о причинении вреда деловой репутации и финансовых потерях
Светлана Лобода (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери. Об этом РБК заявили в пресс-службе агентства.

Исковое заявление направлено в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия города Дюссельдорф. Сумму иска в пресс-службе не уточнили.

«Претензии связаны с тем, что во время организации гастролей по Европе было несколько нарушений со стороны артиста, которые промоутер считает недопустимыми», — заявила представитель пресс-службы Елена Бухмак. Она добавила, что речь идет о дополнительных расходах, которые не были оговорены, а также о неуважительном отношении к подрядчикам и организатору концерта.

Представитель Berin Iglesias Art добавила, что претензия Лободы на организацию тура в компанию «официально не поступала».

В пресс-службе уточнили, что гастроли Лободы проходили с 31 марта по 5 апреля в Лондоне, Милане, Праге и Вене.

«Летом еще планировалось выступление в Монако, но от него решено было отказаться по причинам, указанным выше», — отметила Бухмак.

РБК обратился за комментарием к представителям Светланы Лободы.

Ранее в апреле Лобода сообщила о проблемах, возникших во время турне в Прибалтике, организацией которого занимались компания Euroshow group и Теймураз Топчиашвили. Певица заявила в Instagram, что, когда она с командой приехала в Прибалтику, где у нее должны были пройти концерты, организатор «просто исчез с деньгами». По словам исполнительницы, два концерта в Риге и Таллине она отыграла бесплатно. Однако в Вильнюсе, по ее словам, организатор не оплатил площадку, свет и звук. «У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно», — написала она. По словам Лободы, из-за этого она была вынуждена отменить концерты в Литве.

Представители Euroshow group заявили Sputnik, что обвинения певицы являются ложью. Он утверждал, что перенос выступлений в Вильнюсе и Клайпеде был согласован заранее «в связи с существенным удорожанием технического райдера». Однако, по данным Euroshow group, дирекция певицы в одностороннем порядке отменила данное решение и заявила о невозможности провести концерты. Также в концертном агентстве заявили, что представители певицы требовали некоторую сумму наличными, однако в компании указали на невозможность выплат, поскольку все сделки проводятся официально на основании договоров.

Авторы: Александра Федотова, Любовь Порываева
Теги: певица, концерты
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