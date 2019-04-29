Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art обратилось в суд Дюссельдорфа, заявив о причинении вреда деловой репутации и финансовых потерях

Светлана Лобода (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери. Об этом РБК заявили в пресс-службе агентства.

Исковое заявление направлено в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия города Дюссельдорф. Сумму иска в пресс-службе не уточнили.

«Претензии связаны с тем, что во время организации гастролей по Европе было несколько нарушений со стороны артиста, которые промоутер считает недопустимыми», — заявила представитель пресс-службы Елена Бухмак. Она добавила, что речь идет о дополнительных расходах, которые не были оговорены, а также о неуважительном отношении к подрядчикам и организатору концерта.

Представитель Berin Iglesias Art добавила, что претензия Лободы на организацию тура в компанию «официально не поступала».

В пресс-службе уточнили, что гастроли Лободы проходили с 31 марта по 5 апреля в Лондоне, Милане, Праге и Вене.