Два гола Радулова помогли «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче плей-офф

«Даллас Старз» в гостях победил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3 и вышел вперед в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Дублем в составе победителей отметился российский форвард Александр Радулов.

В первом периоде пятого матча серии команды забили по голу — у хозяев отличился Рокко Гримальди, а у гостей — Джейсон Дикинсон. Во втором периоде в течение семи минут россиянин Александр Радулов забил две шайбы и вывел свою команду вперед. Затем Райан Джохансен сократил отставание «Нэшвилла» до одной шайбы, однако нападающий «Далласа» Тайлер Сегин вновь увеличил преимущество «Старз» до двух голов. В начале третьего периода команды обменялись голами — на точный бросок Джейсона Дикинсона «хищники» ответили голом Кайла Турриса. В оставшееся время больше голов коллективы забить не смогли.

Благодаря этому результату «Даллас» вышел вперед в серии 3-2. До этого команды одержали по одной победе дома и в гостях. Шестая игра серии состоится на арене «Американ Эйрлайнс-Центр» в Далласе 23 апреля.