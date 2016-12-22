Копию «Титаника» пообещали спустить на воду в 2022 году

Копию судна «Титаник», затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане, планируют спустить на воду в 2022 году, сообщает CBS со ссылкой на компанию Blue Star Line, занимающуюся постройкой.
Судно получило название «Титаник II», его стоимость составит $500 млн. Второй «Титаник» сможет перевозить 2,4 тыс. пассажиров, кроме того, на его борту будут находиться 900 членов экипажа.
По словам главы Blue Star Line Клайва Палмера, «Титаник II» повторит маршрут оригинала и отправится из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Как отмечает CNN, чтобы избежать повторения трагедии, на судне разместят необходимое количество спасательных лодок, а также снабдят «Титаник II» современными системами навигации и радарами.
Первый «Титаник» затонул во время своего первого путешествия — судно столкнулось с айсбергом, в результате чего погибли 1496 человек, еще 712 человек смогли спастись.