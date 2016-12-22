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Копию «Титаника» пообещали спустить на воду в 2022 году
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Копию «Титаника» пообещали спустить на воду в 2022 году
Общество, 11:04
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Копию «Титаника» пообещали спустить на воду в 2022 году

Копию судна «Титаник», затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане, планируют спустить на воду в 2022 году, сообщает CBS со ссылкой на компанию Blue Star Line, занимающуюся постройкой.

Судно получило название «Титаник II», его стоимость составит $500 млн. Второй «Титаник» сможет перевозить 2,4 тыс. пассажиров, кроме того, на его борту будут находиться 900 членов экипажа.

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Общество

По словам главы Blue Star Line Клайва Палмера, «Титаник II» повторит маршрут оригинала и отправится из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Как отмечает CNN, чтобы избежать повторения трагедии, на судне разместят необходимое количество спасательных лодок, а также снабдят «Титаник II» современными системами навигации и радарами.

Первый «Титаник» затонул во время своего первого путешествия — судно столкнулось с айсбергом, в результате чего погибли 1496 человек, еще 712 человек смогли спастись.

Теги: «Титаник» , копия
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