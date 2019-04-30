Samsung презентовала телевизор с вертикальным экраном

Компания Samsung представила три новых телевизора Serif, The Frame и Sero. Последний имеет вертикальный экран, сообщает пресс-служба корпорации.

В Samsung отметили, что такая модель телевизора появилась с учетом интересов поколения миллениалов. Разработчики пояснили, что с помощью Sero удобно смотреть видео из социальный сетей, присоединив к телевизору смартфон через NFC-модуль.

В сообщении отмечается, что этот телевизор можно установить и в горизонтальное положение, а когда Sero не используется владельцем, он способен превращаться в цифровую фоторамку или часы.

На прилавки магазинов в Южной Корее этот телевизор поступит в конце мая. Оснащенный 4,1-канальными динамиками мощностью 60 Вт и голосовым помощником Bixby телевизор обойдется покупателю в 1,89 млн корейских вон (около 105 тыс. руб.).